Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündemdeki Sedat Peker videolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Perinçek, "Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" dedi.

Sedat Peker tarafından yayınlanan videolar, sosyal medyada en çok konuşulan konu olmaya devam ederken, siyasilerden de videolara ilişkin yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten konuya ilişkin yorum geldi. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' isimli programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek, Sedat Peker'in videolarının odağında Süleyman Soylu'nun olmasını değerlendirdi.

"SOYLU, ABD AÇISINDAN BAŞ SUÇLU"

Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak ABD'nin hedefinde olduğunu söyleyen Perinçek, "Çünkü Soylu kim İçişleri Bakanı, ABD neden Süleyman Soylu'yu hedef alıyor? Çünkü ABD'nin kuvvetlerini bastırıyor, tasfiye ediyor. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyor. O bakımdan Soylu ABD açısından en baş suçlulardan biri. Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" dedi.

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın kimsenin etkisi altına giremeyeceğini belirterek, "Adalet ne diyorsa olacak bellidir. Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur. Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar, zalimlerin dolduruşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak vereceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır. İkazen diyorum ki; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.