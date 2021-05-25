Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündemdeki Sedat Peker videolarıyla ilgili açıklamada bulundu. Perinçek, "Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" dedi.

Sedat Peker tarafından yayınlanan videolar, sosyal medyada en çok konuşulan konu olmaya devam ederken, siyasilerden de videolara ilişkin yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten konuya ilişkin yorum geldi. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Çıkış Yolu' isimli programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Perinçek, Sedat Peker'in videolarının odağında Süleyman Soylu'nun olmasını değerlendirdi.

"SOYLU, ABD AÇISINDAN BAŞ SUÇLU"

Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak ABD'nin hedefinde olduğunu söyleyen Perinçek, "Çünkü Soylu kim İçişleri Bakanı, ABD neden Süleyman Soylu'yu hedef alıyor? Çünkü ABD'nin kuvvetlerini bastırıyor, tasfiye ediyor. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüyor. O bakımdan Soylu ABD açısından en baş suçlulardan biri. Hedef Süleyman Soylu değil onun üzerinden Türkiye, onun üzerinden Erdoğan" dedi.

BAHÇELİ DE DESTEK VERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın kimsenin etkisi altına giremeyeceğini belirterek, "Adalet ne diyorsa olacak bellidir. Bundan ürkmeye, çekinmeye gerek de yoktur. Ancak karambolde siyasi fırsatçılığa kalkışanlar, zalimlerin dolduruşuna gelip ülkemizin haysiyetini iki paralığa çevirmek için konuşan ve konuşturulanlar iki dünyada bunun hesabını muhakkak vereceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş imkansızdır. İkazen diyorum ki; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye
Bahçeli'den Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
Bahçeli'den Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Hülya Avşar Necati Şaşmaz
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Soylu'ya bir destek de Perinçek'ten: Hedef Süleyman Soylu değil, Türkiye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 23:47:08. #1.13#

title