Süleyman Soylu'nun annesi yarın Gaziosmanpaşa'da son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servet Soylu için yarın öğle namazını müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu, daha sonra da Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı