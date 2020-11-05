Süleyman Soylu korona açıklaması: Süleyman Soylu'nun sağlık durumu nasıl?
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Süleyman Soylu korona açıklaması: Süleyman Soylu'nun sağlık durumu nasıl?

05.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:37
Süleyman Soylu korona açıklaması: Süleyman Soylu'nun sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Peki Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'nun sağlık durumu nasıl? Süleyman Soylu son durumu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü açıkladı. Kendisi hakkında detaylara da yer verdi.

SÜLEYMAN SOYLU KORONA AÇIKLAMASI

Koronavirüse yakalanan Bakan Soylu, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede tedavi gören Süleyman Soylu, eve geçtiğini ve iyi olduğunu belirtti.

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