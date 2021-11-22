Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, Ak Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

ÜLKE İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 180'İN ALTINA İNDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Soylu, "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır." diyerek Türkiye'deki toplam terörist sayısını duyurdu. Bakan Soylu, Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısının 180'in altına düştüğünü söyledi.

SOYLU'NUN ANLATTIKLARINA CHP'Lİ İSİM GÜLDÜ

Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin bilgi verdiği sırada Chp sıralarında gülüşmeler yükseldi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Soylu'nun anlattıkları karşısında gülmeye başladı.

"ORADA ŞEHİT VERİYORUZ GEVREK GEVREK GÜLÜYORSUN"

Bunun üzerine Bakan Soylu, Özkoç'a şöyle söyledi: "Ben gülmüyorum beyefendi... Ben terörle mücadele yapıyorum. Sürekli oradan gülmeyin. El sallama, parmak sallama. Orada biz şehit veriyoruz.. Orada evlatlarımız şehit veriyor sen gevrek gevrek gülüyorsun.

"PKK'YA HER EVDEN OY İSTEDİĞİNİZİ UNUTMADIK"

PKK'ya her evden bir oy istediniz! Unuttuğumuzu mu sanıyorsunuz. Her evden bir oy istediniz! Sizin genel başkanınız istedi."

Tartışma büyüyünce 10 dakika ara verilen oturum, sürenin tamamlanmasının ardından devam ediyor.

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