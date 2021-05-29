Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? Süleyman Soylu Biyografisi
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Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? Süleyman Soylu Biyografisi

Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? Süleyman Soylu Biyografisi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Peki Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? Süleyman Soylu Biyografisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Peki Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda "evet" tercihini anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşarak "Demokrasi Buluşmaları" adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu'nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır

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Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu kaça yaşında, aslen nerelidir? Süleyman Soylu Biyografisi - Haberler
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