Süleyman Soylu: İnsanlık, Yaşam İçin Anlaşma Yapmalıdır

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ın Marakeş kentindeki Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na" katıldı. Konferansta konuşan Bakan Soylu'nun odağında Suriyeliler, düzensiz göçmenler, insan kaçakçıları ve terör örgütleri vardı.

Bakan Soylu, konferansta şunları söyledi:

"Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor. Bunları, geçici koruma yasasıyla çalışma hayatına dahil ettik. Hastanelerimizde 385 bin Suriyeli bebek doğdu. 14 sınır kapısından 332 bin ton gıda yardımı yaptık, milyonlarca gıda kolisi ulaştırdık. Bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Şanslıysanız Türk Sahil Güvenlik Ekipleri yetişir ve Ege Denizi'nde çocuğunuza sarılıp boğulmadan sizi kurtarır. Tüm kapasitesinin 4'te 3'ünü kaçak göçle mücadelede kullanıyorlar. İnsanlık yaşam için anlaşma yapmalıdır. Daha 15 gün önce DEAŞ, PYD ile PYD de maalesef bu antlaşmadan imzasını çeken ve müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ile Deyrizor petrolü üzerinde pazarlık yaptı. Henüz daha anlaşamadılar. Türkiye'de darbe yapmaya kalkmış terör örgütü liderlerini koz olarak elinde tutup lüks villalarda yaşatıyor ama başkalarına aynı muameleyi yapmıyor. Oysa dünyanın geleceği terör gruplarıyla yazılmamalıdır. Teröristler ve silah tüccarları, siyasetin gizli yöneticileri olmamalıdır. Büyük savaşlar ve büyük trajedilerle kurtulduğumuz ırkçılık, yeniden dünyanın başına bela olmamalıdır".

Süleyman Soylu, dünyanın köklü medeniyetlerinin bir araya gelerek, bu sorunları çözebileceklerine inandıklarını ifade ederek, "insancıl politikalar üretirsek, düzensiz göçün yerine makul ve tüm ülkelerin paylaştığı düzenli göç politikalarını hayata geçirirsek, bu meseleyi yönetebilecek en iyi insan kaynaklarını ayırırsak, 21. yüzyıl kendi başarı hikayesini yazabilir" dedi.