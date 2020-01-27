: Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı

27.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:48

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Belediyesi'nin Elazığ'daki depremzedeler için gönderdiği 2 kamyon yardım kent girişinde polis tarafından durdurularak geri çevrilmişti. Yaşanan polemiğe son noktayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koydu.

İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile konuştuğunu açıklayan gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre Soylu'nun, "HDP'li Ergani Belediyesi, AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdi. Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP'li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik" dediğini söyledi.

"HDP'Lİ KARS BELEDİYESİ'NİN YARDIMLARINI KABUL ETTİK"

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şöyle açıklama yaptı;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. Soylu, yardımların AFAD üzerinden organize edildiğini söyledi. HDP'li Ergani Belediyesine ait yardımların AFAD ile koordinasyon olmaksızın getirildiği için geri çevrildiğini anlatan Soylu, Kars Belediyesinin ise kabul edildiğini belirtti.

"ERGANİ BELEDİYESİ, AFAD İLE KOORDİNASYON KURMADAN YARDIM TOPLAYIP GETİRMİŞ"

Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, "Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP'li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik" diye konuştu.

Ardından HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile konuştum. Yardımları AFAD ile müdürlüğü ile birlikte topladıklarını ve Elazığ'a teslim ettiklerini belirtti."

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