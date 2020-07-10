Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
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Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak

Geçen yıl şehit olan jandarma er Salih Altuntaş'ın Ordu'daki harabe halindeki baba evinin gündeme gelmesinin ardından Bakan Soylu devreye girdi. Şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayan Soylu, "Bu konu ile bizzat ilgileniyorum, evinizi sıfırdan yaptıracağız tamirat değil yeni baştan yapılacak, hiç merak etmeyin" dedi.

10.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 08:56

Geçen yıl şehit olan jandarma er Salih Altuntaş'ın Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki harabe halindeki baba evinin gündeme gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayan Soylu, "Bu konu ile bizzat ilgileniyorum, evinizi sıfırdan yaptıracağız tamirat değil yeni baştan yapılacak, hiç merak etmeyin" dedi.

VALİLİK: 3 AY İÇERİSİNDE BİTİRİLECEK

Ordu Valiliği'nce yapılan açıklamada da, "Aybastı İlçemizdeki şehidimiz Salih Altuntaş evladımızın babası, Kenan Amca ile köydeki evi için konuşuldu. Bakanlığımız ile de görüşülüp yeni ev yapımı planlandı. İnşallah 3 ay içerisinde bitirilecek. Şehitlerimize rahmet ve dua ile" denildi.

Süleyman Soylu devreye girdi şehidin baba evi sıfırdan yapılacak

ŞEHİT BABASI KONUŞTU

Şehit babası Kenan Altuntaş da, "Sabah İçişleri Bakanımız aradı. 'Evin 3 ay içinde yapılacak, valiliğe talimat verdim, nasıl istiyorsan öyle yapılacak' dedi. Allah razı olsun'' dedi.

Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
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