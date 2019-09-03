Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"
Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı" Süleyman Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Görevden alınan belediye başkanları) Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa...
Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"
Süleyman Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
" (Görevden alınan belediye başkanları) Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa bunları savunmaya gitti."
"PKK ile ilgilerini alenen ortaya koyduk"
"Yazıklar olsun. Bu devlet 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı kurallarıyla, kararlarıyla durdu"