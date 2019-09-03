Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"

Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"

Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı" Süleyman Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Görevden alınan belediye başkanları) Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa...

03.09.2019 12:07
Süleyman Soylu:

Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"

Süleyman Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

" (Görevden alınan belediye başkanları) Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa bunları savunmaya gitti."

"PKK ile ilgilerini alenen ortaya koyduk"

"Yazıklar olsun. Bu devlet 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı kurallarıyla, kararlarıyla durdu"

Süleyman Soylu:
Kaynak: İHA
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