Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ayağı kırılan yaşlı bir kadını polis memurunun taşıdığı anda çekilen fotoğrafı paylaştı ve "Bu fotoğraf her şeye bedel... Türk polisi" notunu düştü.

Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve Emniyet'ten yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etti. Bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından paylaştı.

"HER ŞEYE BEDEL"

Bakan Soylu,fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü: Bu fotoğraf her şeye bedel... Türk polisi"

"HEP YANINIZDAYIZ VE EMRİNİZDEYİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise fotoğrafla ilgili şunlar paylaşıldı: "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz"