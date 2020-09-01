Süleyman Sarılar kimdir? Süleyman Sarılar hayatı ve biyografisi! Medya dünyasının yakından tanıdığı Süleyman Sarılar, gündem yaratan yazıları ve haberler ile öne çıkıyor. Peki, Süleyman Sarılar kimdir? Süleyman Sarılar hangi kanallarda çalıştı?

Gündem yaratan yazıları ve haberleri ile tanınan ve medya dünyasında bilinen Süleyman Sarılar, hayatı ve biyografisi ile merak ediliyor. Peki, Süleyman Sarılar kimdir?

SÜLEYMAN SARILAR KİMDİR?

Süleyman SARILAR: 1964 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisansı'nı tamamladı. Meslek Hayatına 1984 yılında İstanbul'da Anadolu Ajansı (A.A) muhabiri olarak başladı. İki yıl sonraCumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 1991'e kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde insan hakları ve politika muhabirliği yaptı. Bu süreçte yabancı dil bursuyla Fransa Paris'te Fransızca dil eğitimi aldı. Cumhuriyet'ten ayrılarak Kasım 1998'e kadar Hürriyet Gazetesi'nde politika muhabirliğine devam etti. 1998 yılında TV sektörüne geçen Süleyman Sarılar bir haber kanalı olarak TV8'in kuruluşunda yer aldı, yayın editörlüğünü üstlendi. 2000-2001 yılları arasında Uğur Dündar ile Star Haber'de Haber Müdürü olarak çalıştı. 2001 yılında CNNTÜRK'te çalışmaya başladı,Mehmet Ali Birand ile günlük haber programı Manşet'i hazırladı. Dünya liderlerini ekrana taşıyan Manşet'in yanısıra Birand'ın 32. Gün programına da katkı verdi. 2004-2007 yılları arasında CNNTÜRK Haber Müdürü olarak, kanalın tüm haber operasyonunu yürüttü. 2007 yılında Haber Direktörü olarak Mehmet Ali Birand ile Kanal D Haber ekibine katıldı. 2008 yılında Genel Yayın Yönetmeni oldu ve bu görevi 2018'e kadar yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Süleyman Sarılar evli bir çocuk babası.