Süleyman Karagülle kimdir? Süleyman Karagülle kaç yaşındaydı, nereli? Süleyman Karagülle biyografisi!

Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden olan Süleyman Karagülle kimdir? Süleyman Karagülle kaç yaşındaydı, nereli? Süleyman Karagülle eserleri nelerdir? Süleyman Karagülle hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi, İslâm alimi, düşünür ve yazar. Babasından dini ilimler tahsili gördü. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Peki, Süleyman Karagülle kimdir? Süleyman Karagülle kaç yaşındaydı, nereli? Süleyman Karagülle eserleri nelerdir? Süleyman Karagülle hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SÜLEYMAN KARAGÜLLE KİMDİR?

Süleyman Karagülle (d. 1 Temmuz 1928; Borçka, Artvin - ö. 24 Mayıs 2021), Türk siyasetçi, İslâm alimi, düşünür ve yazar. Babasından dini ilimler tahsili gördü. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 14 yıl kamu görevinde bulundu. 1967'de İzmir'de Akevler Kooperatifi'ni kurdu. Necmettin Erbakan ile beraber Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı. Milli Görüş Hareketi'nin öncülerindendir. Kapitalizm'e ve Sosyalizm'e alternatif olarak geliştirilen Adil Düzen'in teorisyenidir. 1998 yılında İstanbul'da Akevler Kooperatifi'ni kurdu. Tefsir, İktisat, Fıkıh ve İslam Siyaset Teorisi'ne dair seminerler verdi ve kitaplar yazdı. Akevler Dergisi, Vesika Dergisi, Gurbet Dergisi], Kriter Dergisi, Tekyol Dergisi, İslam Medeniyeti Dergisi, Bilgi ve Hikmet Dergisi'nde makaleleri; Milli Gazete ve Yeni Akit 'te günlük yazıları yayınlandı. Arapça ve Fransızca bilmekte olan Süleyman Karagülle 24 Mayıs 2021 tarihinde öldü.

ESERLERİ

• İslamiyet ve Ekonomik Doktrinler (1969)

• İslam'da Denge - Para (1975)

• İslamiyet ve Günümüzün Meseleleri (1976)

• Alternatif Faizsiz Banka - Selem ve Kredileşme[24] (1991 - İz Yayıncılık)

• İslam Devlet-Dünya Düzen (1998 - Koba Yayınları)

• Şerhu Mirkatu'l-Vusul (2002)

• Bakara Suresi Tefsiri] (2008)

• Maide Suresi Tefsiri (2012)

• Kur'an'ı Anlama Metodu (2012 - Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

• Yeni Anayasa'ya Geçiş Önerisi (2012 - Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

• Adil Düzen'de Genel Hizmetler (2014 - Medhal İlmî Araştırma Derneği Yayınları)

• Adil Düzen'e Göre İnsanlık Anayasası (2014)