Süleymancılar lideri Süleyman Hilmi Tunahan kaç yaşında, nereli? gibi sorular, cemaatin kurucusunun hayatını araştıran kullanıcıların en çok yönelttiği başlıklardan biridir. Peki, Süleyman Hilmi Tunahan kimdir? Süleymancılar lideri Süleyman Hilmi Tunahan kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KİMDİR?

Osmanlı Devleti egemenliği döneminde Silistre'nin (bugün Bulgaristan sınırları içinde) Ferhatlar köyünde doğdu. Babası Hocazade Osman Efendi, Annesi Hatice Hanım, kardeşleri Fehime, İbrahim ve Halil'dir. İlk ve orta öğrenimini Silistre'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte 1907'de medrese eğitimi için İstanbul'a geldi. Sevenleri tarafından Nakşibendiye Silsile-i saadat büyüklerinden sayılıp otuz üçüncü ve son halkası olarak kabul edilir. İstanbul'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak selatin camileri adıyla bilinen Yeni Camii ve Şehzade Camii'nde görev yaptı. Ölümünden önce Sultan Ahmet Camii'nde görevliydi.

Süleyman Hilmi Tunahan, İstanbul'da, 1924 ile 1959 yılları arasında insanlara Kur'an öğretmek için kendine özgü bir eğitim sistemi geliştirdi. Bu yolla çok sayıda öğrenci okuttu. Tunahan'ın medreseleri mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütülmüştür. Tunahan, 1959 yılında İstanbul'da 71 yaşında vefat etmiştir. Kabri, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Ölümünden sonra kurduğu dini yapı, Süleymancılar olarak anılmaya başlanmış ve onun öğretileri doğrultusunda hizmetlerine devam etmiştir.

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