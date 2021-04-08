Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır kaçıncı bölümde öldü? Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Süleyman Çakır kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. Türk dizilerinin efsane karakterlerinden olan Süleyman Çakır için gıyabi cenaze namazı da kılınmıştı. Süleyman Çakır ne zaman öldü? Süleyman Çakır kaçıncı bölümde öldü?

Süleyman Çakır diziden neden çıktı? 2003 yılında ekrana gelen bir grup mafyayı anlatan Kurtlar Vadisi dizisinin Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşen Süleyman Çakır, diziden çıktıktan sonra dizi, izleyenlerin tepkisini çekmiştir. 46. bölümde vurularak öldürülen Süleyman Çakır'ın ölümü ile ilgili seyirciler gıyabında cenaze namazı bile kılmışlardır.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I KİM CANLANDIRDI?

Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 45. bölümde vurularak diziden çıktı ve en son 46. bölümde ekrana geldi.

Çakır, küçük yaştayken cami avlusunda gözleri önünde babasının vurulduğunu görür. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşine hem de annesine bakmıştır. Satış yaptığı bir gün zabıtanın kız kardeşini hırpalaması, Çakır'ı çileden çıkarmış ve zabıtayı üst üste bıçaklamıştır. Sonrasında cinayet suçundan hapsedilmiştir. Yalnız başına kalan annesi ve kız kardeşi için Duran Şatıroğlu yani Duran Emmi'yi öldürmesi için teklif etmişlerdir ve o da razı olmuştur. Abdest aldığı sırada öldürmeye kalktığı Duran Emmi, ona babasını hatırlatınca yapacağı şeyden vazgeçmiştir. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

Kurtlar Konseyi, bugüne kadar işlenen tüm suçu Süleyman Çakır üzerine yıkmaya çalışır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır.

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, Malatya), Türk oyuncudur.

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı.

Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı.

Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Evlilikler

Özgü Namal (2002–2008)

Melek Angun (2012–2013)

Filmografisi

1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Tarcan Yardımcı Karakter

1994 Yengeç Sepeti - Yardımcı Karakter

1995 Bir Kadının Anatomisi - Yardımcı Karakter

1999 Can Dostum Murat Başrol Oyuncusu

2000 Yarın Geç Olmayacak - Başrol Oyuncusu/ Yapımcı

2001 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi Cemal Yardımcı Karakter

2002 Abdülhamit Düşerken Hüseyin Cahit Yardımcı Karakter

2004 Kalbin zamanı Akfar Başrol Oyuncusu

2007 Beynelmilel Binbaşı Yardımcı Karakter

2008 Alia Hasan Sabri-Emniyet Amiri Başrol Oyuncusu/ Yapımcı

2011 Çanakkale Ruhu