Şule Çet sanıklarından birine müebbet ve 12,5 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis (1)

04.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu'ya (34) 'kasten öldürmek', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a (33) ise tüm suçlara yardımdan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA