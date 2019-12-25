Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı
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Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı.

25.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:45
Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, sanık Çağatay 'nun Şule Çet'e tecavüz etmesinin ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı belirtildi. Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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