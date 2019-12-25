Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı

25.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:45

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e tecavüz etmesinin ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı belirtildi. Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA