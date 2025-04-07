Şule Aydın Halk TV'den neden ayrıldı? Şule Aydın istifa mı etti?

Halk Tv'de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı krizi, kanal içinde büyük tartışmalara yol açtı. Kütahyalı'nın Halk TV ile yaptığı söyleşinin YouTube kanalında yayınlanması, başta Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan olmak üzere birçok gazetecinin sert tepkisine neden oldu. Bu durum, kanal içindeki gerginliği artırırken, Halk TV'de ayrılık dalgası yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle, uzun süredir Halk TV ekranlarında yer alan Şule Aydın'ın kanaldan ayrılıpayrılmadığı merak konusu olurken, bu sürecin perde arkasında hangi gelişmelerin olduğu da tartışılıyor. Peki, Şule Aydın gerçekten Halk TV'den ayrıldı mı, ayrılık kararının nedeni ne? İşte, merak edilen detaylar ve son gelişmeler…

ŞULE AYDIN HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk TV'de uzun süredir görev yapan gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaja sert tepki gösterdi. Şule Aydın, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel gibi isimler, Halk TV'nin Kütahyalı'ya söz hakkı vermesini ve mikrofon uzatmasını eleştirerek bu duruma isyan etti. Yaşanan gerilim sonrası, Şule Aydın'ın kanaldan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, Halk TV bünyesinde başlayan istifa dalgasının bir parçası olarak değerlendirildi.

Şule Aydın Halk TV'den ayrıldı mı

ŞULE AYDIN HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Şule Aydın, Kütahyalı ile yapılan söyleşinin ardından sessizliğini bozarak, Halk TV'nin bu isme mikrofon uzatmasını sert bir dille eleştirdi. Aydın, istifa sürecine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı."

Şule Aydın Halk TV'den neden ayrıldı

Bu açıklamanın ardından, Şule Aydın'ın Halk TV'den ayrılma kararı kesinleşti. Aydın'ın istifası, kanal içinde yaşanan gerilimlerin ve artan tepkilerin bir sonucu olarak değerlendirilirken, bu gelişme Halk TV'deki istifalar zincirinin önemli bir halkası olarak yorumlandı.