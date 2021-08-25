Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı
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Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu köprüsü, barajı adeta ikiye ayırdı.

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu köprüsü, barajı adeta ikiye ayırdı.

Yeşilyurt ilçesi Küllü Mağara Mahallesi mevkiinde bulunan demir yolu, Karakaya Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştı. Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle barajda metrelerce çekilme yaşandı ve demir yolu yeniden ortaya çıktı. Barajı ortadan ikiye bölen demir yolu, balık tutmak isteyen vatandaşların barajın ortasına kadar ulaşmasını sağlıyor.

"ESKİ DEMİR YOLU, BARAJDA SU AZALINCA ORTAYA ÇIKTI"

Küllümağara Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Uçar, demir yolunun barajda suların çekilmesiyle ortaya çıktığını belirterek, "Bu yıl kuraklıktan dolayı baraj çekildi. Barajın kotası tam bulunduğumuz yer. Ortaya çıkan eski demir yolu, barajda su azalınca ortaya çıktı. Çok fazla sivrisinek var. Baraj demir yolunun ortaya çıkmasıyla ortadan ikiye bölündü. Balık tutan çok barajda" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Hatice Yetmen/İHA)

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Suların çekilmesiyle ortaya çıkan demir yolu, barajı adeta ikiye ayırdı - Haberler
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