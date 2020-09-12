Suların çekildiği baraj gölü, hayvanlara otlak oldu
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Suların çekildiği baraj gölü, hayvanlara otlak oldu

Suların çekildiği baraj gölü, hayvanlara otlak oldu Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölünde sulan çekildi, nemli zemininde yeşeren otlar barajı meraya çevirdi Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölünde sular çekildi, nemli zemininde yeşeren otlar barajı...

Suların çekildiği baraj gölü, hayvanlara otlak oldu
12.09.2020 12:32 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:36

Suların çekildiği baraj gölü, hayvanlara otlak oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölünde sulan çekildi, nemli zemininde yeşeren otlar barajı meraya çevirdi

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölünde sular çekildi, nemli zemininde yeşeren otlar barajı meraya çevirdi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kelkit çayı üzerinde bulunan, 64 kilometrekare alana sahip Kılıçkaya baraj gölü meraya döndü. Kapakları açılan ve kuraklığın etkisinde kalan dev baraj gölünde suların çekilmesi ile ortaya ilginç görüntü çıktı. Baraj sularının altında kalan geniş alan, yürünebilir hale geldi. Çevrede otlak alanlar kurusa da, baraj gölünün zemini yeşerdi. Gölde büyüyen otlar hayvancılık yaparlar için bulunmaz bir fırsat oluşturdu. İlkbaharda sularla kaplı olan arazide bu günlerde çobanlar hayvanlarını otlatıyor. Kuraklığın etkisinin hissedildiği baraj, şimdi ise binlerce hayvana yaşam alanı oldu.

Çoban Ramazan Kuzpınar, baraj sularının çekildiği alanda zorluklarla hayvanlarını otlattıklarını belirterek, "Su ağaçların oraya kadar çıkıyor. Bazen çoğalıyor, bazen de azalıyor. Su çok fazla olursa baraj yola kadar çıkıyor. Şuan su yok, bu dönemlerde böyle oluyor. Hayvanları suluyoruz, çayıra doğru gidiyoruz. Çamurda bata, çıka hayvanları yayıyoruz" dedi.

Çoban Hakan Eyecik, suların çekilmesiyle hayvanlarını barajda otlatmaya başlattığını belirterek, "Barajın ortasında hayvan yayıyorum. 3 ay önce burası su doluydu, şimdi ise baraj çekildi. Ot çıktı, hayvanları yayıyoruz. Hayvanları yayacak yer yoktu, şuan baraj çekildi. Hayvanları yaymaya yer açıldı, bizde hayvanları yayıyoruz. Bizler içinde buranın çayır olması daha kolaylık oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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