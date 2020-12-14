Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
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Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı

14.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:54

Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı Kayseri'de yağmur yağmayınca baraj suyu çekildi Kayseri'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi.

Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı

Kayseri'de yağmur yağmayınca baraj suyu çekildi

KAYSERİ - Kayseri'de kuraklıkla beraber yağmur yağmayınca Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Suların çekilmesiyle beraber barajın altındaki eski köyün kalıntıları da gün yüzüne çıktı.

Kayseri'de yağmurun yağmaması nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü'nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü.

Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü.

Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı
Sular çekildi, eski köy gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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