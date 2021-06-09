Sular çekildi, bölge hayvanlara otlak oldu

Sular çekildi, bölge hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi...

Sular çekildi, bölge hayvanlara otlak oldu

Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu

SİVAS - Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen bin 355 kilometrelik Kızılırmak'ta sular çekildi nehrin içerisindeki adacıklar büyükbaş hayvanlara otlak oldu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup İç Anadolu topraklarını sulayan Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta sular çekilince kaya ve kara parçaları ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinde gözle görülür oranda bir düşüş yaşandı. Suların çekilmesi ortaya çıkan adacıklarda çobanın büyükbaş hayvanlarını otlatması ise dikkat çekti.

"İneklerimizi burada otlatıyoruz"

Suların çekildiği Kızılırmak'ta Çobanlık yapan Muhammed Ali Kale "Kızılırmak'ın suları çekildi, çekildiği içinde otlar ortaya çıktı. İneklerimizi burada otlatıyoruz. Balıklar da ölüyor bazı yerlerde leşleri var. Eskiden buralar hep suydu. Bir senedir burada yayıyorum hayvanlarımı ama geçen sene bu kadar değildi. Şu anki halinin yarısı kadar anca vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit