Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
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Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)

Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLEROsmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı.

SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLER

Osmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı. Otopsiler tamamlandıktan sonra teslim edilen cenazeleri alan yakınları, morgun önünde gözyaşı döktü. Çocukların cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. 


Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
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