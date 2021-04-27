Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)

SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLEROsmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı.