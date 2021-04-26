Sulama kanalında kaybolan 2 çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayarak suya düştü.

Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı.

Olayı gören çevredekiler, Sadık (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Adana İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri de kanalda kayıp iki çocuğu bulmak için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman