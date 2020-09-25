Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
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Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

25.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:59

Tokat'ta, sulama kanalında sürüklenen bir kadının cansız bedeni polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Muhtarlar kadının kimliğini tespit edememesi üzerine polis ekipler çalışma başlattı.

Tokat'ta sulama kanalında sürüklenen bir kadının cansız bedeni polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı, kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulurdu. Polis ekipleri, cansız bedeni fark edildiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde sudan çıkardı. Güvenlik şeridi çekilen bölgede olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ, POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Üzerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının kimliğinin tespiti için olay yerine mahalle muhtarları çağrıldı. Muhtarlar kadının kimliğini tespit edememesi üzerine polis ekipler çalışma başlattı.

Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kadının cenazesi Tokat Belediyesi cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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