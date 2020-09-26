Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

26.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:39
Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

TOKAT'da dün, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bulunan cesedin, yakın mahallede oturan Nuriye Şimşek'e (58) ait olduğu belirlendi.

TOKAT'da dün, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bulunan cesedin, yakın mahallede oturan Nuriye Şimşek'e (58) ait olduğu belirlendi.

Yeniyurt Mahallesi'nde dün sulama kanalının yanından geçen bir kişi, suda kadın cesedi olduğunu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Kadın cesedi, yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin, bulunduğu yere yaklaşık 150 metre mesafedeki Bedestenlioğlu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nuriye Şimşek'e ait olduğu belirlendi.

İlk incelemede vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in kanala düşerek boğulmuş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Çağla Şikel Deniz Akkaya Okan Bayülgen
Spor Falcao Ryan Babel Eddie Newton Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ekim Karar Kavga Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 12:40:43. #1.14#
title