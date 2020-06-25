Sulama kanalında boğulan kardeşler yan yana defnedildi
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Sulama kanalında boğulan kardeşler yan yana defnedildi

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Sarakköy'de sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşları arasında defnedildi.

25.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:57

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Sarakköy'de sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden iki kardeş gözyaşları arasında defnedildi.

Salih Mahmut (8) ile Ümit Enes Atmaca (11) kardeşler için Ayrancı ilçesinde cenaze namazı kılındı. Merkez Camisindeki namaza çocukların ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üç çocuğundan ikisini kaybeden baba Veli Atmaca ise namaz sırasında güçlükle ayakta durabildi. Anne Arife Atmaca ise cenazeler götürülürken, 'Oğullarım' diyerek tabutların arkasından gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından iki kardeş gözyaşları arasında Ayrancı Mezarlığında yan yana defnedildi.

Sulama kanalında boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin de badminton sporu ile ilgilendikleri öğrenildi. Badminton sporcusu olan 11 yaşındaki Ümit Enes Atmaca'nın 2 yıldır Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübünün lisanslı oyuncusu olduğu, 8 yaşındaki kardeşi Salih Mahmut'un da aynı spora gönül verdiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Sarayköy'de yaşandı. Köyde oturan Salih Mahmut (8), Ümit Enes (11) ve Hamza Atmaca (8) kardeşler, çalışmaya giden anne ve babası tarafından sabah teyzelerine bırakıldı. Üç kardeş diğer bir arkadaşlarıyla birlikte köye 500 metre uzaklıkta olan sulama kanalının yanına gitti. Burada oyun oynayan kardeşlerden 8 yaşındaki Salih Mahmut biranda dengesini kaybederek 1.5 metre derinliğindeki beton sulama kanala düştü. Kardeşinin düştüğünü gören abisi 11 yaşındaki Ümit Enes de suya girerek gözden kayboldu. Salih Mahmut'un ikiz kardeşi olan Hamza ve yanlarındaki arkadaşları hemen köye giderek ailelerine haber verdi. Bunun üzerine köylüler kanalda hemen çocukları aramaya başlarken, bir taraftan da durum jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çocuklardan Salih Mahmut'un cansız bedeni düştüğü yerin 100 metre ilerisinde köylüler tarafından bulunarak sudan çıkarılırken, 11 yaşındaki abisi Ümit Enes'in cesedi de düştüğü yerden yaklaşık 10 kilometre ilerideki Ambar köyü yakınlarındaki bahçe aralarında bir köylü tarafından bulundu. Yapılan arama kurtarma çalışmalarını Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da bizzat takip etti.

Çocukların babası Veli Atmaca'nın ilçede bir kahvehanede garson olarak çalıştığı, anne Arife Atmaca'nın ise yevmiyeci olarak kiraz toplamaya gittiği öğrenildi.

( Mehmet Dağlı/İHA)

Sulama kanalında boğulan kardeşler yan yana defnedildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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