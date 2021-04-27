Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
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Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi Osmaniye'de sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Uzunziyaret Kırsal Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi

ŞANLIURFA - Osmaniye'de sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 3 çocuk memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Uzunziyaret Kırsal Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, Osmaniye'ye Kırımlı köyünde mevsimlik işçi olarak giden ailelerin çocuklarından 4 kişi sulama kanalına düşmüş, köylülerin yardımıyla 2 kişi kurtarılmış, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan çalışma sonucu su kanalında kaybolan Narin Büyükçay ve Remziye Büyükçay'ın cenazelerine ulaşıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sadık Karataş'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından 3 çocuğun cansız bedenleri ailelerine teslim edildi.

Akşam saatlerinde cenaze aracı ile Siverek ilçesine bağlı Uzunziyaret Kırsal Mahallesi'ne getirilen 3 çocuk, cenaze namazı sonrası yakınlarının ağıtları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi
Son dakika haberleri | Sulama kanalında boğulan çocuklar yan yana defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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