Sulama kanalında akıntıya kapılan Halil kayboldu (2)
CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDUSuruç ilçesinde, sulama kanalına düşerek gözden kaybolan Halil Akçan'ın (19) cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU
Suruç ilçesinde, sulama kanalına düşerek gözden kaybolan Halil Akçan'ın (19) cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ile su altı dalgıç ekiplerince yürütülen arama çalışmasında Akçan'ın cesedi olay yerine 500 metre mesafedeki Karakuyu kırsal Mahallesi yakınlarında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Halil Akçan'ın cesedi gözyaşları arasında Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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