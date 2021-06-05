Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay - Haberler | 3. Sayfa

Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu Adana'da kaza yapıp sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

ADANA - Adana'da kaza yapıp sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalının yanından tarlaya giden işçiler, kanal içerisinde 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracın kazalı şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de sulama kanalındaki akıntının yüksek olması nedeniyle durumu su altı polislerine haber verdi.

Kısa sürede kanala gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek suya girdi fakat kimseyi bulamadı.

Yaklaşık 2 saat sonra kaza yerine 10 km uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'ndeki tarım işçileri sulama kanalında 2 erkek şahsın cesedini görüp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şahısların sabah kaza yapan araçtaki Süleyman Boztay ve Fırat Pehlivan olduğunu belirledi.

Şahısların yakınları olay yerine gelip ağıt yakarken 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elif Ayşenur Bay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Sedat Peker Nikos Dendias
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişinin cesedi 10 kilometre uzaklıkta bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:33:24. #1.16#

title