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Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

Tokat'ta sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ekipleri alarma geçirdi.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza; TOKİ kanal yolunda gece saatlerinde meydana geldi. 60 ABT 936 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri su seviyesinin düşük olduğu kanalda ters dönen otomobil içinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Aracın camını kıran itfaiye erleri otomobil içerisinde kimsenin olmadığını tespit etti. Ekipler su içerisinde ve çevrede dakikalarca sürücüyü aradı. Olay yerine yakın bir noktada bakkalda çalışan bir kişinin kazada kanalda mahsur kalan kişiye yardım ederek çıkardığını söylemesi üzerine ekipler rahat bir nefes aldı. Otomobilin B.S (30) isimli kişiye ait olduğunu tespit eden polis ekipleri şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Kanalda bulunan otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

Sulama kanalına otomobil uçtu, ekipler alarma geçti

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