Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut ne anlama geliyor?
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Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut ne anlama geliyor?

Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut ne anlama geliyor?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Anlamını bilmediğimiz pek çok kelime vardır. Genellikle anlamını bilmediğimiz kelimelerin kökeni de yabancı dillerdendir. Dolayısıyla yabancı dilden dilimize geçmiş olan kelimelerin anlamları hakkında araştırma yapmaktayız. Yabancı dilden dilimize geçmiş olan kelimelerden birisi de sükut kelimesidir. Sükut kelimesinin anlamı da TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Peki, Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut ne anlama geliyor?

Anlamını bilmediğimiz pek çok kelime vardır. Genellikle anlamını bilmediğimiz kelimelerin kökeni de yabancı dillerdendir. Dolayısıyla yabancı dilden dilimize geçmiş olan kelimelerin anlamları hakkında araştırma yapmaktayız. Yabancı dilden dilimize geçmiş olan kelimelerden birisi de sükut kelimesidir. Sükut kelimesinin anlamı da TDK sözlüklerinde yer almaktadır. Peki, Sükut ne demek? TDK'ya göre sükut ne anlama geliyor?İşte detaylar haberimizde…

SÜKUT NE DEMEK?

Son dönemlerde internetten sıkça araştırılan kelimeler içerisinde sükut kelimesi geliyor. Kökeni Arapçaya uzanan bu kelime Türkçede oldukça uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde artık gündelik hayatın bir parçası olmadığını söylemek mümkündür. Yine de hala geçerliliğini koruyan kelimelerden biridir. Türkçede ise Sükut etmek şeklinde kullanılır. Özellikle eski dönemlerden gelen pek çok edebi eserde ve yazılı kaynakta öne çıkıyor.

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman Sükut etmek kelimesinin anlamı, 'susmak veya sessizlik' şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle sessizlik istenen bazı yerlerde bunun gerçekleşmesi için sükut kelimesi kullanılır.

1. Düşme

2. Düşmek, düş kırıklığı

3. Sessizlik

4. Konuşmama

SÜKUT TDK ANLAMI NEDİR?

Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut kelimesinin anlamına dair bilgi verilmiştir. Türk dil kurumunun sözlüğünde sükut etmek susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik olarak bilgi verilmiştir. Ayrıca sükut kelimesi için de örnek bir cümle bulunur. Sükut kelimesi Türk Dil Kurumu örnek cümle şudur;

"Şu birkaç dakikalık sükûtumuzda bize en güzel hitabelerinden birini dinletebilirdin." - Arif Nihat Asya

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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