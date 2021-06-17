Şükrü Şentürk (Uthenera) kimdir? Uthenera Twitch ve YouTube kanalı!
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Şükrü Şentürk (Uthenera) kimdir? Uthenera Twitch ve YouTube kanalı!

Şükrü Şentürk (Uthenera) kimdir? Uthenera Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Eski profesyonel espor oyuncusu ve koçu Uthenera kariyerini tamamlamasının ardından başladığı yayıncılık hayatında büyük izleyici sayılarına ulaşmıştır. Peki, Uthenera kimdir, eski sevgilisi hangi sosyal medya fenomeni? Detaylar haberimizde!

Eski profesyonel espor oyuncusu ve bir süre takım koçluğu yapmış olan Uthenera kimdir? Türkiye'nin başarılı Twitch yayıncılarından birisi olan Uthenera kaç yaşındadır, nerelidir? Uthenera Twitch ve YouTube kanalı!

ŞÜKRÜ ŞENTÜRK UTHENERA KİMDİR?

Şükrü Şentürk 22 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aktif olarak Twitch yayıncılığı yapan Uthenera uzun yıllar E-spor oyunculuğu ve koçluğu yapmıştır. E-spor'u bıraktıktan sonra ise Twitch yayıncılığına başlamıştır.

Şükrü Şentürk fenomenlerin katıldığı BigBossLayf adı altındabüyük bir evdeki yarışmaya katıldı. Şükrü aynı zamanda yarışmanın kurucularından biriydi. Etkinlik Twitch'ten canlı olarak yayınlandı. Etkinlikte Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Sezen Destina, Efe Uygaç, Berkcan Güven, Aycan Demirci, Selin Kidil, Elanur Pat, Gülce Kahtalı gibi popüler isimler bulunuyordu.

Biraz özele girecek olursak bir ara sosyal medya fenomeni Duygu Köseoğlu ile bir ilişki yaşamıştır. Uthenera ayrılıklarının ardından Duygu Köseoğlu'nun şarkısını dinlerken yarıda kapatmıştır.

wtcN ve KendineMüzisyen'le sıkı bir arkadaşlığı olan Şükrü Şentürk bazen Twitch yayınlarında arkadaşlarını da ağırlıyor. Şu sıralar genellikle yayınlarda Teamfight Taktics oynuyor.

UTHENERA TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 462 bin'den fazla takipçisi olan Uthenera, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı Uthenera'dır. Ek olarak YouTube'da 76 bin'den, Instagram'da 176 bin'den, Twitter'da ise 77 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • Uthenera Twitch: twitch.tv/uthenera
  • Uthenera YouTube: youtube.com/uthenera
  • Uthenera Instagram: instagram.com/utheneras/
  • Uthenera Twitter: twitter.com/utheneras
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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