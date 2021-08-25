Şükrü Genç'in talimatı ile Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasına kavuştu
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Şükrü Genç'in talimatı ile Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasına kavuştu

Şükrü Genç'in talimatı ile Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasına kavuştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Sarıyer Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmalarını yürüttüğü Sosyal Hizmet Merkezi için Çayırbaşı Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını kullanıma açtı.

Bugüne kadar başta eğitim kurumları,alt ve üst yapı çalışmaları, karakol, AFAD gibi kamu kurum ve kuruluşlarına bina tahsisi ve lojistik destekler veren Sarıyer Belediyesi şimdide Sarıyer Muhtarlar Derneği'nin de talepleri doğrultusunda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne Çayırbaşı Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını tahsis etti.

İzzet Baysal Huzur Evi'nde; Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sarıuçak ve muhtarların da olduğu bir toplantıda alınan karar Belediye Başkanı Şükrü Genç'in talimatı ile hayata geçti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sarıuçak, Sarıyer'e Sosyal Hizmetler Merkezi açılması konusunda ihtiyaç duyulan bina için Sarıyer Belediyesi'nden destek istediklerini söyleyerek, "Sağolsun Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç hemen talimat verdi ve Çayırbaşı'daki bina Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için hazırlandı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN TEŞEKKÜR

Bir ay önce Sarıyer'in Çayırbaşı Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Yasemin Kartal, kurumda vatandaşlara verilecek destekler hakkında bilgi verdi. Yaşlıların, çocukların, kadınların, şehit yakınları ve gazilerin, engelli ailelerinin desteğe ihtiyaç duydukları noktalarda yanlarında olduklarını dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı: "Bize her türlü ihbar geliyor. Bireysel müracaat, paydaş kurumların yönlendirmesi, hastanelerin, emniyetin yönlendirmesi ile insanlara ulaşabiliyoruz. Bölgede yeniyiz, daha önce Kâğıthane'de hizmet veriyorduk, burada yaşayan insanların ulaşımı da kolay değildi. Şimdi daha yerinde hizmet edebileceğimiz bir konuma eriştik. Ben bu bağlamda Sarıyer Belediyesi'ne de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Şükrü Genç'in talimatı ile Sosyal Hizmet Merkezi yeni binasına kavuştu - Haberler
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