Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi! Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?
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Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi! Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?

04.02.2021 08:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:10
Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi! Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şükran Ovalı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şükran Ovalı hakkında merak edilenler. Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi. Şükran Ovalı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şükran Ovalı merak konusu oldu. İşte Şükran Ovalı hakkında merak edilen Şükran Ovalı kimdir, Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,7 m

Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçti.. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olan Ovalı, liseyi de Göztepe'de bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.

TV Dizileri
Yıl Başlık Rolü Notlar
2006 Ezo GelinGülden Yardımcı Karakter
2007 Vazgeç GönlümCemile Yardımcı Karakter
Bez BebekMerve Yardımcı Karakter
2008 Aşk Yakar- Yardımcı Karakter
2009 KahramanlarAyşe Komiser Başrol Oyuncusu
Bir Bulut OlsamBahar Yardımcı Karakter
2010 Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiAslı-Ayla Konuk Oyuncu
2011 ReisNazlı Başrol Oyuncusu
2012 Kötü YolNuran Öğütçü Başrol Oyuncusu
Leyla ile MecnunSena Konuk oyuncu
2013 Avrupa AvrupaMelisa Yardımcı Karakter
2014 CinayetUmay Abalı Başrol Oyuncusu
2014-2015 Şeref MeselesiDerya Başrol Oyuncusu
2016 ParamparçaPsikolog Ayşe Yardımcı Karakter
2016 FamilyaEzgi Alagöz Başrol Oyuncusu
2016 Vatanım SensinSeher Yardımcı Karakter
2020 Menajerimi AraKendisi Konuk Oyuncu
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