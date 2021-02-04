Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi! Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Şükran Ovalı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Şükran Ovalı hakkında merak edilenler. Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi. Şükran Ovalı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şükran Ovalı merak konusu oldu. İşte Şükran Ovalı hakkında merak edilen Şükran Ovalı kimdir, Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1985

Kaç yaşında: 35yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,7 m

Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçti.. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olan Ovalı, liseyi de Göztepe'de bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.