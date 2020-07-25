Suikoden yaratıcılarından bir yeni oyun: Eiyuden Chronicle "Yüz hero ile geliyor" RPG oyunu Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Suikoden oyuncularla birlikte geliştirilen oyunlardan biri olarak kaydedildi. JRPG nedir? Eiyuden Chronicle Hundred Heroes çıkış tarihi ne zaman? Eiyuden Chronicle Hundred Heroes sistem gereksinimleri neler? Suikoden nasıl oynanır? JRPG oyunlar neler?

Suikoden I ve II senaryo yazarı Yoshitaka Murayama, Suikoden tasarımcısı Junko Kawano ile birlikte çalışarak yeni bir oyun tasarlayacak. Oyun, Suikoden devamı gibi değil fakat benzer olacak.

500.000 dolarlık başlangıç bütçesi ile tanıtılan oyun, oyuncularlabirlikte geliştirilecek.

EIYUDEN CHRONICLE HUNDRED HEROES ÖZELLİKLERİ NELER?

25 yıl sonra gelen Murayama ve Kawano iş birliği ile çıkacak oyun, Suikoden fanlarını sevindirdi. Oyun kadrosunda aşağıdaki isimler yer alıyor.

Senaryo yazarı/ Yönetmen: Yoshitaka Murayama (Suikoden I and II)

Üretici/ Sanat yönetmeni : Junichi Murakami (Castlevania: Aria of Sorrow, OZ)

Lead artist: Junko Kawano (Suikoden I and IV)

Yönetmen: Osamu Komuta (Suikoden Tactics ve Suikoden Tierkreis)

Composer: Motoi Sakuraba/ Tales serisi ve Michiko Naruke/ Wild Arms serisi

Murayama, "Eiyuden Chronicle savaşla ilgili, daha da önemlisi, bu savaşta çeşitli açılardan ve çeşitli nedenlerle savaşan 100 kahramanın niyeti ve duygularıyla ilgili." dedi. "Ve elbette, ancak hayatın farklı kesimlerinden gelen farklı insanlar, bir ölüm kalım savaşında birleşir. Burada can vermesi gerektiğinde ortaya çıkabilecek dram da bir başka konu olarak karşınıza çıkacak."

EIYUDEN CHRONICLE HUNDRED HEROES NASIL OYNANIR?

Klasik rol yapma oyunlarına getirilen Japon bakış açısı ile oynayabileceğiniz oyunda piksel tabanlı karakterler yer alır. 2.5D grafikler, 100'den fazla karakteri olan oyunun ana konusu savaş ve dostluk.

Kale inşaatı yaparken pek çok zorlukla ve savaşla karşı karşıya kalacaksınız.

EIYUDEN CHRONICLE HUNDRED HEROES ÇIKIŞ TARİHİ

27 Temmuz'da son bilgileri verilecek oyun, 2022 için PS5, Xbox X series için de hazırlık yapıyor.

JRPG NEDİR?

Rol yapma oyun türü olarak bilinen RPG, Japonlar tarafından farklı şekilde işlenir. Burada karakter tasarımları, mekan tasarımı ve hikaye RPG hikayelerine göre daha farklıdır.

JRPG OYUNLAR NELER?

Final Fantasy

Tales Serisi

Chrono Serisi

Kingdom Hearts

Dragon Quest

Shin Megami Tensei

Ni No Kuni

Souls Serisi