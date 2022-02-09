Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun lüks araç koleksiyonu dudak uçuklattı
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Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı, önceki gün Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Falyalı'nın ölümü büyük yankı uyandırırken, oğlunun araba koleksiyonu sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde küçük çocuğun birbirinden lüks araçlarla poz verdiği görülüyor.
Sedat Peker'in Youtube kanalından yayınladığı videolarda ismi geçen Halil Falyalı'nın önceki gün silahlı saldırı sonucu öldürülmesi bir anda Türkiye'de ve Kıbrıs'ta gündeme oturdu. Saldırı sırasında Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.
Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olayın ardından şüphelilere ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüphelilerin, sürat teknesiyle Kıbrıs'tan ayrıldıkları öne sürüldü.
Tüm bu olayların ardından iş insanı Halil Falyalı'nın henüz 10'lu yaşlardaki oğlunun lüks araçlarla verdiği pozlar da yeniden gündem oldu. Söz konusu videodaki milyonluk araçların Falyalı'nın oğluna ait olduğu belirtiliyor. Arabaların üzerinde poz veren çocuk, direksiyona da geçiyor.