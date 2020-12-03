Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı
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Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı

03.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:07
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki suikast girişimi iddiaları sonrası İBB'ye ait zırhlı makam aracını kullanmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Başakşehir'de Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (ÖZGEM) açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun etkinliğe; İBB Başkanı seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği özel aracı yerine İBB'nin başkanlığa tahsis edilmiş zırhlı makam aracı ile gelmesi dikkat çekti.

"DİĞER ARACIM BİR HAFTADIR BAKIMDA"

İmamoğlu'na suikast ihbarı nedeniyle güvenlik önlemi olarak mı makam aracını değiştirdiği soruldu. İmamoğlu, değişikliğin güvenlik önleminden kaynaklanmadığını söyleyerek "Yok değil. Diğer aracım bir haftadır bakımda. Bir hafta, 10 gün sonra geliyor. Ufak tefek sıkıntıları vardı. O benim şahsi arabam. Bu kurumun arabası. Bazen kurumun arabasına biniyorum ama öbürünü de özlüyorum. Onu seviyorum çünkü arkada çalışıyorum, o benim ofisim gibi. 10-12 yıldır o tür arabaya biniyorum. İnşallah geliyor yakında" dedi.

Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı

İDDİALAR CANLI YAYINDA SORULDU

İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayında suikast girişimi iddiaları için şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir istihbarat notu var, deniliyor ki, 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor. Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok. Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar."

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