Suicide Squad oyunundan ertelenme kararı geldi

Suicide Squad: Kill the Justice League, bu yıl çıkması bekleniyordu, ancak Warner Media gelişimine aşina olan kişilere göre oyun 2023 yılına kadar ertelendi.

Rocksteady Studios'ta geliştirilmekte olan Suicide Squad, Rocksteady kreatif direktörü Sefton hill'in dediği gibi stüdyonun Batman Arkham oyunlarının yumruk kavgaları "güçlü, harika silah oyunu" ile harmanlayan oynanışıyla Superman'in memleketi Metropolis'te geçen bir açık dünya olacaktı.

Rocksteady yeni bir oyun yayınlamayalı uzun zaman oldu. Stüdyonun yayınladığı son oyun 2015 yılındaki Batman: Arkham Knight idi.

SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE ERTELENDİ

Warner Bros. Başlangıçta Superman gibi beyni yıkanmış kahramanlara karşı savaşan çizgi roman anti kahramanlarından oluşan bir ekibin yer aldığı Suicide Squad oyunun da 2022'de çıkacağını açıklamıştı. Ancak son paylaşılan bilgilere göre Suicide Squad: Kill the Justice League çıkış tarihi 2023'e ertelendi.

Suicide Squad: Kill the Justice League, önümüzdeki sene Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC'ye çıkış yapacak.