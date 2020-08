Suicide Squad oyunu fragmanı DC Fandom etkinliğinde paylaşıldı! Suicide Squad: Kill The Justice League çıkış tarihi 2020 DC Fandome etkinliği geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Etkinlik süresi boyunca pek çok yeni oyun, çizgi roman ve film tanıtıldı. Suicide Squad: Kill The Justice League oyunu çıkış tarihi ne zaman? Suicide Squad: Kill The Justice League platformları neler? Suicide Squad: Kill The Justice League konusu nedir?

24 saat süren DC Fandome etkinliği sonrasında pek çok oyun, film ve çizgi roman tanıtıldı. Suicide Squad: Kill The Justice League oyununun tanıtım fragmanı da bu etkinlik kapsamında ilk kez paylaşıldı. Batman Arkham serisi gibi önemli bir oyun ve daha pek çoğuyla süper kahraman oyun dünyasında etkili adımlar atan DC, bu sefer Suicide Squad: Kill The Justice League ile geliyor. Her yıl düzenlenen DC Fandome etkinliği bu yıl, online olarak gerçekleştirildi. Bu programda tanıtılan yapımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Suicide Squad: Kill The Justice League'di. SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE Rocksteady imzası bulunacak yapım, Arkham Evreni içerisinde geçecek. Serinin bir devamı niteliğinde hikayesi olacak. Suicide Squad: Kill The Justice League 4 kişiye kadar bölünmüş ekran ve çok oyunculu mod olarak oynanabilecek. Bu bakımdan bir takım çalışması mantığına sahip üçüncü şahıs nişancı oyunları ile büyük benzerlik taşıyor. Ayrıca, oyunu tek kişi olarak da oynamak mümkün. Açık dünya olarak tasarlanan Suicide Squad: Kill The Justice League'de, Metropolis sokaklarında gezinerek pek çok silah sahibi olunabilir ve silahlar kişiselleştirilebilir. Hikayede, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark yer alacak. "Dünya'yı kurtarmak için imkansız bir göreve çıkış" konu edinilecek. Bu görevde asıl amaç süper kahramanları öldürmek. Filmlerden de bilgi sahibi olduğumuz ekibin, boynunda bir patlayıcı vardır. Bu sebeple görevi reddetme olasılıkları yok. Bir araya gelip, bu zorlu görevin üstesinden gelmeleri gerekiyor. Amanda Waller'ın Task Force X adı verilen ekibinin bir parçası olarak bu görevi başarıyla sonuçlandırabilecekler mi? SUICIDE SQUAD KILL THE JUSTICE LEAGUE ÇIKIŞ TARİHİ Suicide Squad: Kill The Justice League oyunu, 2022 yılında PC, PS5 ve Xbox Series X platformları için piyasaya sürülecek. Oyunun tasarımcıları arasında Rocksteady'nin de imzası bulunacak.