Sui Generis Tiyatro ekibi, Eskişehir'de engelliler için oynadı

08.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:39

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan Sui Generis Tiyatro ekibi, '12 Öfkeli' tiyatro oyununu görme, işitme ve bedensel engelliler için oynadı.



10 yıldır gerek Eskişehir gerekse tüm Türkiye'de oyunlarını sergileyen Sui Generis Tiyatro, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Anadolu Üniversitesi Salon 2016'da görme, işitme ve bedensel engelli seyircilere özel gösterimle oynadı. Oyun öncesinde görme engelliler için betimleme yapıldı. Oyun sırasında ise işitme engelli seyirciler için işaret dili ile çeviri gerçekleştirildi. Oyun sonrasında Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, herkese teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA