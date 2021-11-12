Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe trafiğindeki sorunlar ele alınarak, Trafik güvenliğinin daha fazla arttırılması konuları görüşüldü.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlığında yapılan toplantıya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Hasan Düzdaş ve trafik ekipleri katıldı.

Toplantıda Şuhut ilçesinin trafik durumu ve sorunları hakkında istişarelerde bulunularak yapılacak olan trafik düzenlemeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Düzgün, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından Şuhut ilçe trafik komisyon toplantısı sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta 'Trafik Komisyon' toplantısı yapıldı

Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı

Boş arazide köpek dövüştürenlere şafak operasyonu: 25 gözaltı

 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezip öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşini 4 çocuğunun gözleri önünde aracıyla ezip öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title