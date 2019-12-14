Şuhut'ta trafik ışık levhaları değiştirildi

14.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:53

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamlığı'nın "Okul Yolu Güven Dolu" projesi kapsamında Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi ve İl Özel İdare ekipleri tarafından ilçeye bağlı Karaadilli Beldesi, Yarışlı, Atlıhisar ve Balçıkhisar köylerinede farkındalığın arttırılarak daha net görünmeleri için ışıklı yaya geçidi levhaları ve ikaz ışıkları takılarak minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı. Minik öğrenciler ilk kez trafik kuralları ile karşılaşmanın heyecanını yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA