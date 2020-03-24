Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Haber
Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerine doğru ani bastıran şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:51
Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerine doğru ani bastıran şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Şuhut'ta bugün saat 16.25 civarlarında ani bastıran şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlarda zor anlar yaşadı. İlçenin bazı kesimlerinde şiddetli yağmurdan dolayı su birikintileri meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise yağmur dolayısıyla kapalı alanlara sığındı. Trafikte araçlar dikkatini artırarak seyir halinde giderken zor anlar yaşadı. Kısa süreli doluyu gören minik çocuklar ise yerde yağan doluyu ellerine alarak "Bugün şiddetli yağmur yağdı ve kısa süreli dolu yağdı. Biz korktuk biraz" dedi.

Hüseyin Emir Sarıgül, şiddetli yağmur ve kısa süreli dolu ile ilgili "Şuhut'ta yağmur başlamıştır. Yağmur şiddetini artırdı kar gibi dolu yağıyor. Birazda yağmurun şiddetinden korktuk. Kar gibi dolu yağıyor" dedi.

Mehmet Bahadır Sarıgül ise, "Şuan Şuhut'ta yağmur yağıyor. Çok şiddetli yağıyor biraz korktuk. Doluda atıştırıyor kar gibi" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu! Haber
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi Haber
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haber
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Zekeriya Birkan
Magazin Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı Olga Kurylenko
Spor Falcao Nihat Özdemir Radamel Falcao Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Şuhut'ta şiddetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:38:51. #1.15#
title