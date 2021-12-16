Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı Afyonkarahisar kent merkezi ile birlikte ilçelerde de etkili oldu. Şuhut'ta gece yarısı itibarıyla etkili olan kar yağışı ilçe genelini adeta beyaz örtüyle kapladı. Kentte gece 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırdı. Yağışın devam ettiği ilçede doğa adeta beyaz gelinliğini giyindi. İlçede kar yağışı devam ederken gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

Şuhut'ta kar yağışı etkili oldu

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