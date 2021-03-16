Şuhut'ta kar yağışı
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Şuhut'ta kar yağışı

16.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:18
Şuhut'ta kar yağışı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece yarısı başlayan kar yağışı sonucu bazı yüksek kesimler beyaza büründü.

Afyonkarahisar genelinde devam eden kar yağışı Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken, Başören köyü ve üst kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Dün gece yarısı başlayan kar yağışı kısa süre içerisinde etrafı beyaza bürürken köy halkı ise kar yağışından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her bahar yaz havasında geçen mevsim şartları, bu yazı ise yerini kar yağışına bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta kar yağışı
Şuhut'ta kar yağışı
Şuhut'ta kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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