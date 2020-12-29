Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
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Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi

29.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:05

Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde yağan kar şaşkınlığa neden olurken, vatandaşlar kar yağışını memnuniyetle karşıladı.

Şuhut ilçe merkezinde yağan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağmur yağışının etkili olduğu ilçe merkezinde rakımın yüksek olduğu Kumalar Dağı ve Başören köyünde ise kar yağışı baş gösterdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan, yağmur ve kar yağışı kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ilçede sevinçle karşılandı.

Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi
Şuhut merkezde yağmur yüksek kesimlerde ise kar bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

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