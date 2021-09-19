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Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören çelenk sunma ile başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Şuhut Gaziler Derneği ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Törene Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, daire amirleri, protokol üyeleri ve gaziler katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

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Haber: Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
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