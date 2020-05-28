Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
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Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı

Ege Bölgesi'nin iç kısmında yer alan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken haziran ayına 3 gün kala ise Kumalar Yaylası'nda kar yağışı başladı.

Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
28.05.2020 22:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:04

Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı.

ETRAFI BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası'nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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