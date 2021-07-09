Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri - Sufle Teoman Nasıl Güzel sözleri!
Sufle, yeni parçasını piyasaya sürdü. Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Teoman ile yaptığı parçanın ismi ise "Nasıl Güzel" oldu. Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözlerini sizler için derledik. İşte, Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri!
Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sufle yeni parçasını Teoman ile yaptığı düet sonrasında paylaştı. İşte, Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri!
SUFLE TEOMAN NASIL GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ
sihirli cümleler, zehirli çiçekler
binbir gece masallarında böyle şeyler
***
kan revan içinde bir barda oturmuş
eski aşk cinayetlerinden sağ kurtulmuş
yanımda kal dedim gece bizi sever
kamaştı gözlerin nasıl güzel
mmm nasıl güzel
***
kan revan içinde hapsoldum kendime
yaralarım iyileşmezdi sevgisizliğime
içim boştu zaten hayat beni üzer
ruhuma sızmıştın çok çok güzel
mmm nasıl güzel
***
sihirli cümleler, zehirli çiçekler
binbir gece masallarında böyle şeyler
seninle bir gece yok olmaya yeter
ay ışığında parlar tenin nasıl güzel
mmm nasıl güzel
***
gün doğarken elim sarıldı yastığa
ceplerim bomboş bomboş bir yatakta
ben demiştim oysa bu gözler beni üzer
varsın kalsın acısı, anısı çok güzel
mmm nasıl güzel
***
sihirli cümleler, zehirli çiçekler
binbir gece masallarında böyle şeyler
seninle bir gece yok olmaya yeter
yanında kalırsam bu aşk beni üzer
mmm nasıl güzel