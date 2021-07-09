Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri - Sufle Teoman Nasıl Güzel sözleri!
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Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri - Sufle Teoman Nasıl Güzel sözleri!

Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri - Sufle Teoman Nasıl Güzel sözleri!
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Sufle, yeni parçasını piyasaya sürdü. Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Teoman ile yaptığı parçanın ismi ise "Nasıl Güzel" oldu. Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözlerini sizler için derledik. İşte, Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri!

Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sufle yeni parçasını Teoman ile yaptığı düet sonrasında paylaştı. İşte, Sufle Teoman - Nasıl Güzel şarkı sözleri!

SUFLE TEOMAN NASIL GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ

sihirli cümleler, zehirli çiçekler

binbir gece masallarında böyle şeyler

***

kan revan içinde bir barda oturmuş

eski aşk cinayetlerinden sağ kurtulmuş

yanımda kal dedim gece bizi sever

kamaştı gözlerin nasıl güzel

mmm nasıl güzel

***

kan revan içinde hapsoldum kendime

yaralarım iyileşmezdi sevgisizliğime

içim boştu zaten hayat beni üzer

ruhuma sızmıştın çok çok güzel

mmm nasıl güzel

***

sihirli cümleler, zehirli çiçekler

binbir gece masallarında böyle şeyler

seninle bir gece yok olmaya yeter

ay ışığında parlar tenin nasıl güzel

mmm nasıl güzel

***

gün doğarken elim sarıldı yastığa

ceplerim bomboş bomboş bir yatakta

ben demiştim oysa bu gözler beni üzer

varsın kalsın acısı, anısı çok güzel

mmm nasıl güzel

***

sihirli cümleler, zehirli çiçekler

binbir gece masallarında böyle şeyler

seninle bir gece yok olmaya yeter

yanında kalırsam bu aşk beni üzer

mmm nasıl güzel

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