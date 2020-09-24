Sudanlı yetkili: "BAE'deki görüşmeler kimseye teslim olmak ya da Filistin davasını satmak değildir"
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Sudanlı yetkili: "BAE'deki görüşmeler kimseye teslim olmak ya da Filistin davasını satmak değildir"

24.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:36
Sudanlı yetkili:

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın müsteşarı Tahir Ebu Hace, Burhan ve heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD heyetiyle görüşmelerinde Filistin davasına zarar verecek bir şey yapmadığını iddia etti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın müsteşarı Tahir Ebu Hace, Burhan ve heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD heyetiyle görüşmelerinde Filistin davasına zarar verecek bir şey yapmadığını iddia etti.

Ebu Hace, yerel basına yansıyan açıklamalarında, "Burhan ve heyetinin BAE'de yaptıkları sır değil. Aksine dış ilişkilerimizi dipten çıkaran ciddi bir çözüm bulma çabası." ifadelerini kullandı.

"Bu görüşmeler kimseye teslim olmak ya da Filistin davasını satmak değildir. Bilakis, yeni gelişmelere uyum sağlayan iyi dış ilişkiler kurma ve inşa etme yönünde ciddi bir girişimdir." diyen Ebu Hace, BAE'de ABD heyetiyle yapılan görüşmeleri değerlendirmek üzere yarın iktidar ortaklarının bir toplantı yapacağını kaydetti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da "Görüşmelerde, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, ülkenin batısında Darfur bölgesindeki barış süreci, Arap-İsrail barışının geleceği, Filistin halkının iki devletli çözüme göre devlet kurma hakkı ve Sudan'ın bu barışın sağlanmasındaki rolünün ele alındığı" belirtilmişti.

Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de salı günü, BAE'yi ziyaret eden heyetin İsrail ile normalleşme konusunu görüştüğü iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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